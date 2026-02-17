Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bakan Bak'tan Bakan Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti!
Bakan Bak'tan Bakan Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bakan Bak, N sosyal hesabındaki paylaşımında, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, bakanlıklarımız arasında yürüttüğümüz ortak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk. Türk sporu ve gençlerimiz için güçlü iş birliklerimiz artarak devam edecek. Sayın Bakanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

