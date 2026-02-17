Haber turu

Irving'den Gazze'deki gazetecilere destek

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, All- Star maçında Gazze'de öldürülen gazetecilere destek sözleri içeren bir tişörtle dünyaya anlamlı bir mesaj verdi. Irving'in üzerinde "Press (Basın)" yazılı tişörtü giydiği görünürken iç kısmında ise "Dünyaya gerçekleri gösteren Gazze'deki sevgili gazetecilerimize ithaf edilmiştir" ifadesi yer aldı. Daha önce de Filistin'e desteğiyle gündeme gelen 33 yaşındaki yıldız, İsrail'in, Gazze'deki soykırımına dikkati çekmek için bir basın toplantısında kefiye takmıştı. Öte yandan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, organizasyonda 4 ribaund ve 2 asist kaydetti.

Merih, Ramazan'da 29 gün iftar verecek

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli Saudi FC forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Ramazan ayında anlamlı bir projeye imza atıyor. Başarılı stoper, Ramazan boyunca memleketi Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde iftar yemeği vereceğini duyurdu. Tecrübeli futbolcunun 29 gün yemek organizasyonu gerçekleştirecek olması, özellikle ihtiyaç sahipleri için önemli bir destek olacak.

'Samsunspor'u daha ileriye taşıyacağız'

Samsunspor, teknik direktörlük görevi için Alman hoca Thorsten Fink ile 2027–28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. ''Samsunspor'u daha ileriye taşımak için buradayım" diyen Fink şunları söyledi: "Bu güzel kulübün, takımın ve şehrin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 1,5–2 yıldır iletişim halindeydik. Bu süreçte kulübü yakından takip ettim. Hedefimiz kulübü daha yukarıya taşımaktır.'

Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig'de geçen hafta Ç.Rizespor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti. Diyadin'in sürpriz vedasının ardından Başkent ekibinin yeni hocası belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulüp, takımın başına Levent Şahin'in getirildiğini resmen duyurdu. Uzun süre Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Şahin, 2023 yılında İskenderunspor'u çalıştırmıştı.