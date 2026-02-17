Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Zeren Spor, SSC Palmberg Schwerin deplasmanında kazandı!
Giriş Tarihi: 18.02.2026 01:21

Zeren Spor, SSC Palmberg Schwerin deplasmanında kazandı!

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Zeren Spor, SSC Palmberg Schwerin deplasmanında 3-1 kazandı.

İHA
Zeren Spor, SSC Palmberg Schwerin deplasmanında kazandı!
  • ABONE OL
Zeren Spor, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Alman temsilcisi SSC Palmberg Schwerin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Palmberg Arena'da tribünlerin tamamen dolduğu atmosferde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Zeren Spor Kulübü oldu. Karşılaşma dengeli başladı. İlk bölüm 9-9 eşitlikle geçilirken, set ortasında 19-16 ile üç sayılık farkı yakalayan Zeren Spor oyunun kontrolünü eline aldı. Kontrolü kaybetmeyen Başkent ekibi, seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete ev sahibi ekip 8-4'lük seriyle başladı. Ancak Zeren Spor oyun disiplininden kopmadı. 16-19 ile öne geçen Zeren, Alman ekibinin geri dönüşü ile skor 20-19 ev sahibi lehine çevrilse de setin son bölümünde hata yapmayan Zeren Spor Kulübü, ikinci seti de 25-21 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette Schwerin etkili hücum performansıyla öne çıktı. 18-13'lük üstünlüğü yakalayan Alman temsilcisi, tempoyu belirledi ve set 25-21 ev sahibi ekibin oldu.

Dördüncü sete 4-2 geride başlayan Türk ekibi, devam eden bölümde rakibin hatalarını iyi değerlendirdi ve 12-8 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde geri dönüşe izin vermeyen Zeren Spor, seti 25-14, maçı ise 3-1 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeren Spor, SSC Palmberg Schwerin deplasmanında kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz