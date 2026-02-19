Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü sezonu açıyor!

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına hafta sonu Avustralya'da çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonalarında 2026 sezonunun ilk yarışı, 20-22 Şubat tarihlerinde Melbourne kentindeki Phillip Island Pisti'nde organize edilecek.

54 NUMARA İLE BOY GÖSTERECEK

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) Motoxracing Worldsbk Takımıyla ikinci sezonunda mücadele edecek. Sofuoğlu, bu sınıfta 3 kez dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı 54 numara ile pistlerde boy gösterecek.

Avustralya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı için sporcular yarın serbest antrenmanlara çıkacak.

YARIŞ CUMARTESİ

Motosiklet pilotlarının sezona "merhaba" diyeceği ilk yarış, Phillip Island Pisti'nde 21 Şubat Cumartesi günü TSİ 08.00'de start alacak.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, ilk yarışın ardından 22 Şubat Pazar günü önce TSİ 05.00'te superpole yarışında, daha sonra TSİ 08.00'de hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

CAN ÖNCÜ'NÜN PAROLASI ŞAMPİYONLUK

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2026 sezonuna "şampiyonluk parolasıyla" başlayacak.

Can Öncü, şampiyonada sezonun ilk yarışı için yarın Melbourne kentindeki Phillip Island Pisti'nde yeni takımı Pata Yamaha Ten Kate ile önce serbest antrenmanlara ardından da sıralama yarışına çıkacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı için pilotlar, 21 Şubat Cumartesi günü TSİ 06.30'da, ikinci ana yarış için de 26 Şubat Pazar günü TSİ 06.30'da gaza basacak.