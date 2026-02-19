‘Milliler çocukların ilham kaynağı’

Türkiye Futbol Federasyonu, Fuzul Tasarruf Finansman ile milli takımlar ana sponsorluğu için iş birliği anlaşması imzaladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu iş birliği bugünü değil, yarını da inşa edecek. Milli takımımız da bu hedefin yüzüdür. Onlar, milletin umudu ve çocukların ilham kaynağıdır.ifadelerini kullandı. Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da milli takımların tüm Türkiye'yi bir araya getiren ortak değer olduğunu söyledi.

