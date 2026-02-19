Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Oriol Cardona Coll'dan 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 18:05

Oriol Cardona Coll, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın dağ kayağı erkekler sprint kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın dağ kayağı erkekler sprint kategorisinde İspanyol Oriol Cardona Coll, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde dağ kayağı erkekler sprint yarışları, Stelvio Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Oriol Cardona Coll, olimpiyatlarda ilk kez yer alan kategorinin finalinde 2 dakika 34.03 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı. Cardona Coll, kış olimpiyatlarında 1972'den beri altın madalya kazanan ilk İspanyol sporcu oldu.

Oyunlara tarafsız atlet olarak katılan Rus Nikita Filippov, 1.52 saniye geride gümüş, Fransız Thibault Anselmet ise 2.31 saniye farkla bronz madalya aldı.

