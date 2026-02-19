Zhongyan Ning’den 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda altın madalya!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler bin 500 metre kategorisinde Çinli Zhongyan Ning, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde sürat pateni erkekler bin 500 metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Zhongyan Ning, bir dakika 41.98 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Olimpiyat rekoru da kıran Ning, oyunlardaki ilk madalyasını kazandı.

ABD'li Jordan Stolz, 0.77 saniye geride gümüş madalyayı boynuna taktı. Stolz, 500 ve bin metredeki şampiyonluklarının ardından Milano-Cortina 2026'daki üçüncü madalyasını aldı.

Hollandalı Kjeld Nuis ise 0.84 saniye farkla bronz madalyaya uzandı. Nuis, 3'ü altın olmak üzere kariyerindeki olimpiyat madalyası sayısını 4'e yükseltti.