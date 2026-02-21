VakıfBank, Fenerbahçe Medicana’ya takılmadı!

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23'üncü hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Setin son bölümüne kadar skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken, Fenerbahçe Medicana kritik anlarda bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk seti 25-23 kazanarak 1-0'lık avantajı yakaladı.

İkinci sette ise VakıfBank oyuna daha etkili başladı. Sarı-siyahlılar, orta bölümde yakaladığı seriyle farkı açtı. Fenerbahçe Medicana setin son kısmında farkı azaltarak skoru 23-21'e kadar getirdi. Ancak VakıfBank, üst üste bulduğu sayılarla seti 25-22 kazandı ve durumu 1-1'e taşıdı.

Üçüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Set boyunca skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken, iki takım da 24-24'te eşitliği yakaladı. Uzayan bölümde VakıfBank üst üste bulduğu sayılarla seti 26-24 kazandı ve karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de oyun kontrolünü elinde tutan VakıfBank, seti 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.