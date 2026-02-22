Bahattin Sofuoğlu, Avustralya’daki ikinci yarışta 15. oldu!

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi. Superpole yarışında 19. olan Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, ikinci yarışı 15. sırada bitirerek sezonun ilk puanını aldı.

Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Axel Bassani (Bimota by Kawasaki) 2'nci, Alvaro Bautista (Barni Spark) ise 3. oldu.

Avustralya'daki üç yarışı da kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti.

CAN, YARIŞTA 5'İNCİLİĞİ ELDE ETTİ

Superbike'ın alt kategorisi Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate Takımı adına yarışan Can Öncü, dün olduğu gibi damalı bayrağı 5. geçti.

Can, 22 puan topladığı Avustralya ayağı sonunda pilotlar klasmanının 6. sırasında yer aldı.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 28-29 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.