Lider VakıfBank Fenerbahçe’yi yıktı

Vodafone Sultanlar Ligi
'nin 23. haftasında derbi heyecanı yaşandı. VakıfBank
, sahasında Fenerbahçe Medicana
'yı 3-1 mağlup etti. Lider sarı-siyahlılar, ilk seti 25-23 kaybederken sonra 25-22, 26-24 ve 25-21 kazanarak galip geldi. Tijana Boskovic 25, Marina Markova da 21 sayıyla oynadı.
Sarı-lacivertlilerde ise Melissa Vargas 26, Arina Fedorovtseva da 25 sayılık performans sergiledi. Diğer sonuçlar şu şekilde:
G.Saray Daikin-Zeren Spor: 3-1, İlbank-Nilüfer Bld: 3-2, Kuzeyboru- Aras: 3-0, Aydın BBSK-THY: 2-3, Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş: 3-0, Göztepe-Bahçelievler Bld: 3-0.