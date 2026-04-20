Giriş Tarihi: 20.04.2026 14:27 Son Güncelleme: 20.04.2026 14:28

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromende mindere çıkan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı.

Maçın ilk saniyelerinde sakatlansa da mücadeleye devam eden Kayaalp ilk puanını ihtarla aldı. Yerde parter pozisyonundan puan çıkaramayan milli sporcu devreyi lehine bitirdi. İkinci yarıda ihtarla puan veren Kayaalp parter pozisyonunda rakibine puan vermedi ve maç ayakta 1-1 devam etti. 1-1 sona eren karşılaşmada ilk puanı alan milli sporcu Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

