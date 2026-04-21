Efsane geri döndü!

Arnavutluk'ta
düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası
'nda efsane isim Rıza Kayaalp
finale yükseldi. Kulak çınlaması nedeniyle kullandığı ilaçtan dolayı dopingle suçlanan ve Temmuz 2024'te 4 yıl men cezası alan milli sporcumuz, CAS'a taşıdığı davayı kazanmıştı. Dün yeniden Avrupa sahnesine çıkan Rıza, grekoromen 130 kiloda son 16'da Ermeni Vardanyan'ı 78 saniyede tuşla yere serdi. Çeyrek finalde Rus Kamparov'u da devirip yarı finale yükseldi. Yarı finalde de 4-0 öndeyken hazımsız rakibi Belaruslu Pavel Hlinchkuk, fair-play'e yakışmayacak kural dışı bir hareket yaparak diskalifiye edildi.
Finale çıkan Rıza, bugün Macar Darius Attila Vitek'i yenerse 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun (12) tek sahibi olacak.