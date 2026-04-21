Kerem Kamal: Sonuna kadar mücadele ediyoruz!

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Kerem Kamal, kendisini gibi milli sporcu olan nişanlısı Zeynep Yetgil'den büyük güç aldığını söyledi.

Kerem Kamal, başkent Tiran'da Gürcü Pridon Abuladze'yi yendiği maçın ardından nişanlısı Zeynep Yetgil ile açıklamalarda bulundu.

Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 6'ya (2'şer altın, gümüş, bronz) çıkaran Kerem, "Kariyerimin en büyük madalyalarını sevgili nişanlım Zeynep ile aldım. Zeynep'in bana manevi kattığı güç çok büyük seviyede. İki gün sonra kendisinin maçı olmasına rağmen beni burada yalnız bırakmadı. Zeynep'in tribünde olduğunu bilmek beni ekstra motive ediyor. Bugün ben madalya kazandım, iki gün sonra da nişanlım Zeynep Yetgil'in maçı var ve kalbim dualarım onunla olacak." ifadelerini kullandı.

Yarı final maçını 5-0 öndeyken kaybetmesinden ders çıkaracağını vurgulayan Kerem Kamal, "Mücadele bizim elimizde, sonuç değil. Sonuna kadar mücadele ediyoruz, sonuç Rabbimin istediği gibi oluyor. Yarı finalde 5-0 öne geçince maçı vermemeliydim. Buradan dersler alacağım ama şimdi anın, madalyanın tadını çıkaracağım ve Dünya Şampiyonası için hazırlanacağım." diye konuştu.

Nişanlısına destek olan milli sporcu Zeynep ise "Ben kendi maçımda bu kadar heyecanlanmıyorum. Çok güzel bir emek var ortada tebrik ediyorum. Kerem'in maçında çok daha fazla heyecanlanıyorum. Sanki ikimiz de minderde mücadele ediyor gibi oluyor." şeklinde görüş belirtti.