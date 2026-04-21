Rıza Kayaalp, 13. kez Avrupa şampiyonu! Tarihte bir ilk

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan milli güreşçi, adını spor tarihine "altın" harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15 kez finalde güreşen Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13. şampiyonluğuna ulaşan ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan Rıza'yı telefonla aradı.

Rıza Kayaalp'e telefonu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül verirken, Başkan Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp de Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Sayın Cumhurbaşkanım rekoru kırdık. Bize tesis sözü verdiniz biz de size rekor sözü verdik. Sözümüzde durduk. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ BAŞARILARI

Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli sporcu; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Yaşayan efsane" Rıza Kayaalp, Tiran'daki şampiyonada dün son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de Rus Marat Kamparov'u mağlup etti.

Rıza'nın 4-0 önde olduğu yarı final maçında Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.