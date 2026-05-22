Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Katelyn Evans'ı kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 22.05.2026 15:40

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Katelyn Evans'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Katelyn Evans'ı kadrosuna kattığını duyurdu.Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın voleybol takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Katelyn Evans ile sözleşme imzaladı. Katelyn Evans'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine West Virginia Üniversitesi'nde başlayan Katelyn, sırasıyla Aris Thessaloniki, Pays d'Aix Venelles, Vandoeuvre Nancy Volley-Ball ve Volley Mulhouse Alsace takımlarında forma giydi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
