A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan’a kaybetti!

Giriş Tarihi: 24.05.2026 20:51

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Sırbistan ile özel maçta karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı parkeden 3-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cenova kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 19-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edecek.

Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU #MİLLETLER LİGİ #SIRBİSTAN

