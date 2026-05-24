Erdoğan’dan geleneksel hafızaya dokunuş!

Giriş Tarihi: 24.05.2026

ETNOSPOR Kültür Festivali'nde geleneksel el sanatları stantları ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. En dikkat çekenlerden biri, köklü bir geçmişe sahip olan Şile Bezi Dokuma Atölyesi oldu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Şile Bezi Dokuma Atölyesi'ne uğrayarak usta zanaatkârların çalışmalarını yakından inceledi. Erdoğan, ustaların rehberliğinde geleneksel yöntemlerle dokuma yaptı. Kendisine teknik detayları anlatan ve dokumayı uygulamalı olarak gösteren ustaya teşekkür ederek, bu tür el sanatlarının korunmasının kültürel hafıza için kritik bir rol oynadığını vurguladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ #BİLAL ERDOĞAN

