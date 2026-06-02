Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Fransa Açık'ta Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finale çıktı
Giriş Tarihi: 3.06.2026 00:03 Son Güncelleme: 3.06.2026 00:04

Fransa Açık'ta Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finale çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Kostyuk ve Mirra Andreeva yarı finale adını yazdırdı.

AA
Fransa Açık’ta Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finale çıktı
  • ABONE OL

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, İspanyol rakibi Rafael Jodar'ı (27), 7-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, 7 numaralı seribaşı Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Rus tenisçi Mirra Andreeva (8) ise Romanyalı raket Sorana Cirstea'yı (18), 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ROLAND GARROS #FRANSA AÇIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa Açık'ta Zverev, Kostyuk ve Andreeva yarı finale çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA