A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi öncesi basınla buluştu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Slobodan Kovac, Milletler Ligi'ne hazır olduklarını belirterek, alacakları başarılı sonuçlarla Türk milletini gururlandırmak istediklerini kaydetti.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Kovac, "Federasyonumuza bize en iyi şartlarda hazırlanma şansı verdiği için teşekkür ediyoruz. İtalya'da iyi bir turnuva geçirdik. İtalya ve Belçika gibi iki önemli takıma karşı iyi galibiyetler aldık. Kolay olmayacak. Önümüzde zor bir süreç var ama biz hazırız. Herkes çok iyi çalışıyor ama takımımızın en önemli oyuncularından biri aramızda değil. Efe Mandıracı'nın bir sakatlığı oldu. Onu da en kısa zamanda bekliyoruz. İlk önce takım olmayı becermeli ve takım olarak çalışmalıyız. Bunu yapacağımızı düşünüyorum. İyi bir voleybol göstereceğimizi düşünüyorum. Bu bayrağı ve ülkeyi onurlandırıp gururlandıracağız." diye konuştu.