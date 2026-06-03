A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı!

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.
Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu.
Filenin Sultanları'na galibiyeti getiren setler 25-17, 20-25, 16-25, 25-23 ve 11-15 şeklinde sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabında Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz