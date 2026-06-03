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Giriş Tarihi: 3.06.2026 21:18 Son Güncelleme: 3.06.2026 21:19

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı!
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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu.

Filenin Sultanları'na galibiyeti getiren setler 25-17, 20-25, 16-25, 25-23 ve 11-15 şeklinde sonuçlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabında Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Filenin Sultanları'nın ilk hafta maç programı ise şu şekilde:

4 Haziran

22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran

00.00 Bulgaristan-Türkiye

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #MİLLETLER LİGİ

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ne galibiyetle başladı!
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