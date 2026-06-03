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Giriş Tarihi: 3.06.2026 23:05

Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finalde!

İtalyan tenisçi Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

AA
Flavio Cobolli, Fransa Açık’ta yarı finalde!
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde İtalyan Flavio Cobolli yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli karşı karşıya geldi.

İtalyan raket, Kanadalı rakibini 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Cobolli, yarı finalde Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FRANSA AÇIK

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Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finalde!
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