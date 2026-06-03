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Giriş Tarihi: 3.06.2026 13:15 Son Güncelleme: 3.06.2026 13:16

Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi

Formula 1 takımlarından Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile yeni sözleşme imzaladı.

AA
Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi
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Ferrari'den yapılan açıklamada, 28 yaşındaki pilotla uzun süreli sözleşme yenilendiği kaydedildi.

2019 yılında İtalyan ekibine katılan ve 155 yarışta mücadele eden Leclerc, 8 kez podyumun zirvesine çıktı.

Monakolu pilot, kariyerine Ferrari'de devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burası benim için her zaman bir takımdan çok daha fazlası oldu. Birlikte inanılmaz anlar ve bazı zor zamanlar paylaştık ancak bu takıma her zamankinden daha çok inanıyorum. Dünya şampiyonluğunu Maranello'ya geri getirme hedefimiz için çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Leclerc, bu sezon pilotlar klasmanında 75 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FERRARİ #CHARLES LECLERC #FORMULA 1

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Formula 1 takımlarından Ferrari, Leclerc ile sözleşme yeniledi
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