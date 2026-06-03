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Giriş Tarihi: 3.06.2026 17:53

Fransa Açık'ta Shnaider ve Chwalinska yarı finale çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rus Diana Shnaider ve Polonyalı Maja Chwalinska yarı finale yükseldi.

AA
Fransa Açık’ta Shnaider ve Chwalinska yarı finale çıktı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada, 4 kez grand slam şampiyonu ve kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 3-6, 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen Rus Diana Shnaider (25), kariyerinin ilk yarı final biletini aldı.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise elemelerden gelen ve dünya klasmanında 114. sırada yer alan Polonyalı Chwalinska, Anna Kalinskaya'yı (22) 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Shnaider ve Chwalinska, yarı finalde karşılaşacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FRANSA #ROLAND GARROS #ARYNA SABALENKA

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Fransa Açık'ta Shnaider ve Chwalinska yarı finale çıktı
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