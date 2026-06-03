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Giriş Tarihi: 3.06.2026 18:45

Sultanlar ve Efeler Ligi'nde yabancı kuralı değişti!

Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde takımların gelecek sezon kadrolarında 6 yabancı oyuncu bulundurabileceği açıklandı.

AA
Sultanlar ve Efeler Ligi’nde yabancı kuralı değişti!
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Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler, 2026-27 sezonundan itibaren 14 kişilik maç kadrolarında 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu, gelecek sezon öncesi liglerde uygulanacak yabancı oyuncu kuralları hakkında bildiri yayımladı.

Sultanlar ve Efeler liglerine ilişkin maddede "2026-27 sezonundan itibaren Türkiye Sultanlar/Efeler liglerinde yer alan spor kulüpleri/spor anonim şirketleri, 14 kişilik müsabaka kadrosunda en fazla 6, aynı anda sahada ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir." denildi.

Önceki sezonlarda uygulanan 3+2 yabancı oyuncu kuralına göre takımlar, 14 kişilik maç kadrolarında 5, oyunda ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebiliyordu.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SULTANLAR LİGİ #TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU #EFELER LİGİ

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Sultanlar ve Efeler Ligi'nde yabancı kuralı değişti!
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