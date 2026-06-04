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Giriş Tarihi: 5.06.2026 00:12

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’ya mağlup!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasının ikinci maçında Hollanda’ya 3-0 kaybetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’ya mağlup!
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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasının ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hollanda karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Hollanda karşısında parkeden 3-0 mağlup ayrıldı.

Hollanda'nın kazandığı maçta setler 23-25, 17-25 ve 18-25 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Filenin Sultanları, Brezilya'nın ev sahipliğindeki ilk haftada İtalya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Filenin Sultanları'nın ilk hafta maç programı ise şu şekilde:

6 Haziran

21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran

00.00 Bulgaristan-Türkiye

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI #FİLENİN SULTANLARI #SULTANLAR LİGİ

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’ya mağlup!
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