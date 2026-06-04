A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’ya mağlup!

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasının ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hollanda karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Hollanda karşısında parkeden 3-0 mağlup ayrıldı.
Hollanda'nın kazandığı maçta setler 23-25, 17-25 ve 18-25 şeklinde sonuçlandı.
Bu sonucun ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşadı.
Filenin Sultanları, Brezilya'nın ev sahipliğindeki ilk haftada İtalya ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz