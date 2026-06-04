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Giriş Tarihi: 4.06.2026 17:14

Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta finale yükseldi!

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta finale yükselme başarısı gösterdi.

AA
Ahmet Kaplan, Fransa Açık’ta finale yükseldi!
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) finale yükseldi.

Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye tekler yarı final maçında, Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştı.

Ahmet, büyük turnuvalarda 7 şampiyonluğu bulunan rakibini 2 saat 24 dakika sonunda 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) yenerek kariyerinin teklerdeki ilk grand slam finaline çıktı.

24 yaşındaki Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu oldu.

Milli para tenisçi, finalde ikisi Roland Garros'da (2022, 2023) olmak üzere 8 grand slam kazanan Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Niels Vink'in karşısına çıkacak.

Final mücadelesi, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FRANSA AÇIK #ROLAND GARROS

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Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta finale yükseldi!
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