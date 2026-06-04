Filenin Sultanları açılışı zaferle yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.
Ay-Yıldızlı ekibimizde Yaprak Erkek 21, Defne Başyolcu 18, İlkin Aydın da 16 sayılık
performans sergiledi. Kaptan İlkin müsabakanın ardından, "Bu maçta heyecanımızı attık. Takım işi yaptık. Herkesle gurur duyuyorum. Çok genç bir ekibiz ama herkes yapması gerekeni yaptı. Her geçen gün daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi. İlk etaptaki diğer karşılaşmaların programı şu şekilde:
Bugün saat 22-30: Türkiye
-Hollanda, 6 Haziran saat 21.30: İtalya-Türkiye, 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece saat 00.00: Bulgaristan-Türkiye.