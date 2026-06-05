Beşiktaş, Ismael El Korchi Fernandez’i kadrosuna kattı!

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, yeni sezon öncesinde transferlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Ismael El Korchi Fernandez'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, orta oyun kurucu Ismael El Korchi Fernandez'i kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ismael El Korchi Fernandez'e şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

İspanya'da 19 Mart 2001'de dünyaya gelen orta oyun kurucu, daha önce Guadalajara, Ciudad de Logrono ve Benfica'da forma giydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör