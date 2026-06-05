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Giriş Tarihi: 5.06.2026 13:27 Son Güncelleme: 5.06.2026 13:30

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 8. yarışı için Macaristan'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 8. yarışında Macaristan'da mücadele edecek.

AA
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’de sezonun 8. yarışı için Macaristan’da piste çıkacak
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Başkent Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımının Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 7 etapta topladığı 4 puanla genel klasmanda 22. sırada yer aldı.

Şampiyonada pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 173 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 156

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 134

4. Pedro Acosta (İspanya): 103

5. Ai Ogura (Japonya): 92

22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TOPRAK RAZGATLIOĞLU

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Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 8. yarışı için Macaristan'da piste çıkacak
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