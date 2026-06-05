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Giriş Tarihi: 5.06.2026 20:22

Zverev, kariyerinde ikinci kez Fransa Açık finalinde!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman Alexander Zverev finale çıktı.

AA
Zverev, kariyerinde ikinci kez Fransa Açık finalinde!
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Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşılaştı.

Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

Günün diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ROLAND GARROS #FRANSA AÇIK

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Zverev, kariyerinde ikinci kez Fransa Açık finalinde!
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