Ay-Yıldızlılar Play-Off’ta

A Milli Kadın Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi Grup 2'deki 5. maçında Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti ve 3. galibiyetini alarak puanını 10'a çıkardı. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada Türkiye'nin galibiyet gollerini 26. dakikada Melike Pekel ve 48'de Busem Şeker kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 45'te penaltıdan Megan Bell'den geldi. Millilerimiz, grup aşamasının bitimine bir maç kala ikinciliği garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki 6. ve son müsabakasında salı günü Malta'ya konuk olacak.

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