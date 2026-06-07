A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan’a takılmadı!

FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. etap 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan ile kozlarını paylaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında parkeden 3-1 galip ayrıldı.
Filenin Sultanları'nın kazandığı maçta setler 12-25, 9-25, 25-22 ve 18-25 şeklinde sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Deniz Uyanık, 18 sayıyla Türkiye adına maçın en skorer oyuncusu oldu.
Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. etap maçlarında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle parkeden ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şu ana kadar oynadığı maçlar şu şekilde sonuçlandı:
Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti
Türkiye 0-3 Hollanda
Türkiye 1-3 İtalya
Türkiye 3-1 Bulgaristan
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde kalan maçları şu şekilde:
2. ETAP (ANKARA)
17 Haziran | 19.30 Türkiye – Belçika
18 Haziran | 19.30 Türkiye – Fransa
20 Haziran | 19.30 Türkiye – Almanya
21 Haziran | 19.30 Türkiye – Çin
3. ETAP (KANSAI – JAPONYA)
8 Temmuz | 06.00 Polonya – Türkiye
10 Temmuz | 07.00 | ABD – Türkiye
11 Temmuz | 13.20 | Japonya – Türkiye
12 Temmuz | 09.30 | Tayland - Türkiye