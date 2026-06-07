A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan’a takılmadı!

Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 1. etap maçlarında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle parkeden ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şu ana kadar oynadığı maçlar şu şekilde sonuçlandı:

Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti

Türkiye 0-3 Hollanda

Türkiye 1-3 İtalya

Türkiye 3-1 Bulgaristan