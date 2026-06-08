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Giriş Tarihi: 8.06.2026 14:43

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışta!

Edirne'de 3-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu.

AA
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin biletleri satışta!
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu.

Minik boy pehlivanların güreşleriyle başlayacak 6,5 asrı geçkin organizasyonun ilk günü olan 3 Temmuz Cuma günü müsabakalar ücretsiz izlenebilecek.

Başpehlivanların da çayıra çıkacağı organizasyonun ikinci günü olan 4 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatı 1750 lira, ikinci kademe bilet fiyatı ise 1400 lira olarak belirlendi.

Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 5 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 2 bin 600, ikinci kademe biletler de 1750 liradan satışa sunuldu.

Satışlarda ikinci kademe biletler tükendi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#EDİRNE

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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışta!
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