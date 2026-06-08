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Giriş Tarihi: 8.06.2026 11:14

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL’in ilk etabını 11. sırada tamamladı
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Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.

İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M P
1 Brezilya 4 4 0 11
2 Japonya 4 4 0 11
3 İtalya 4 3 1 10
4 Çekya 4 3 1 9
5 ABD 4 3 1 8
6 Çin 4 3 1 8
7 Polonya 4 3 1 7
8 Kanada 4 2 2 7
9 Hollanda 4 2 2 6
10 Belçika 4 2 2 5
11 Türkiye 4 2 2 5
12 Sırbistan 4 1 3 5
13 Almanya 4 1 3 4
14 Fransa 4 1 3 3
15 Ukrayna 4 1 3 3
16 Bulgaristan 4 1 3 3
17 Tayland 4 0 4 2
18 Dominik Cumhuriyeti 4 0 4 1

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı
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