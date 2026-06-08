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Giriş Tarihi: 8.06.2026 18:07

Devlet Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Futbol Takımı için marş bestelendi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle, sanatçı Ahmet Öngel tarafından 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı için bir marş bestelendi.

DHA
Devlet Bahçeli’nin isteğiyle A Milli Futbol Takımı için marş bestelendi!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla 'Arkanızdayız' adlı marş bestelendi.

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde A Millileri destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#DEVLET BAHÇELİ #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #2026 DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI

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Devlet Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Futbol Takımı için marş bestelendi!
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