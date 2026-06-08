Rebecca Latham, Göztepe’ye imza attı!

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Amerikalı pasör çaprazı Rebecca Latham ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan Latham'ın Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Markopoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders takımlarında forma giydiği kaydedildi.

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