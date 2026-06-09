A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde 3. kez boy gösterecek

Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarını karşı karşıya getiren organizasyon, erkeklerde 8. defa düzenlenecek. Üç ayaktan oluşacak VNL'e katılan 18 takım, her hafta 4'er karşılaşma oynayacak.
Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.
Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.
TÜRKİYE 16'NCILIKTAN ÖTESİNİ GÖREMEDİ
Turnuvaya ilk kez katıldığı 2024'te 1 galibiyet, 11 mağlubiyetle 16. olan ay-yıldızlılar, katılımcı sayısının 16'dan 18'e yükseltildiği geçen sezon ise 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 17. sırayı aldı.
Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye, bu sezonki ilk maçında yarın TSİ 18.00'de ABD ile karşılaşacak. ABD'ye karşı oynadığı son 4 resmi maçı da kaybeden milliler, geçen yıl rakibiyle VNL'de yaptığı karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.
Türkiye, organizasyonun ilk ayağında ABD'nin yanı sıra 13 Haziran'da 2022 ve 2024 şampiyonu Fransa, 14 Haziran'da da İtalya ve ev sahibi Kanada ile mücadele edecek.
İtalyan kulübü Piacenza'nın formasıyla 2025-2026 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki smaçör Efe Mandıracı, sakatlığı sebebiyle ilk hafta müsabakalarında oynayamayacak.
Türkiye'nin ilk etaptaki kadrosu ve organizasyondaki maç programı (TSİ) şöyle:
KADRO
İlk hafta maçları için Kanada'da bulunan milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
TSİ MAÇ PROGRAMI
1. hafta (Ottawa, Kanada):
Yarın:
18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran
02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran
02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran
21.30 Kanada-Türkiye
2. hafta (Gliwice, Polonya):
24 Haziran
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran
17.30 Belçika-Türkiye
3. hafta (Belgrad, Sırbistan):
15 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz
14.00 Türkiye-İran
EN BAŞARILI TAKIM POLONYA
Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.
Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.
Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.
Geride kalan 7 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde yarı final oynayan takımlar şöyle:
|Yıl
|Final
|3'üncülük maçı
|Şampiyon
|Skor
|2'nci
|3'üncü
|Skor
|4'üncü
|2018
|Rusya
|3-0
|Fransa
|ABD
|3-0
|Brezilya
|2019
|Rusya
|3-1
|ABD
|Polonya
|3-0
|Brezilya
|2021
|Brezilya
|3-1
|Polonya
|Fransa
|3-0
|Slovenya
|2022
|Fransa
|3-2
|ABD
|Polonya
|3-0
|İtalya
|2023
|Polonya
|3-1
|ABD
|Japonya
|3-2
|İtalya
|2024
|Fransa
|3-1
|Japonya
|Polonya
|3-0
|Slovenya
|2025
|Polonya
|3-0
|İtalya
|Brezilya
|3-1
|Slovenya
NOT: Turnuva, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.