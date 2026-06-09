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Giriş Tarihi: 9.06.2026 15:47 Son Güncelleme: 9.06.2026 15:49

Zeynep Sönmez, Rosmalen'de 2. turda!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda 2. tura yükseldi.

AA
Zeynep Sönmez, Rosmalen’de 2. turda!
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, çim kort sezonunu Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvayla açtı. Zeynep, ilk turda klasmanın 101 numarası Volynets ile karşılaştı.

24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçi, 2. turda Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ZEYNEP SÖNMEZ

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Zeynep Sönmez, Rosmalen'de 2. turda!
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