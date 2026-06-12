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Giriş Tarihi: 12.06.2026 19:12

Beşiktaş, Erwin Feuchtmann'ı transfer etti!

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Şilili sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı renklerine bağladı.

AA
Beşiktaş, Erwin Feuchtmann’ı transfer etti!
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Beşiktaş Hentbol Takımı, Şilili sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, 2014-2015 sezonunda formamızı terleten sol oyun kurucu Erwin Feuchtmann'ı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Erwin Feuchtmann'a şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

36 yaşındaki hentbolcu, daha önce Artepref Villa de Aranda, Aschersleben, Odorheiu Secuiesc, TBV Lemgo, Handball West Wien, Gummersbach, Istres OPH, Ademar Leon ve son olarak Fenix Toulouse'da forma giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #TRANSFER

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Beşiktaş, Erwin Feuchtmann'ı transfer etti!
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