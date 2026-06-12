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Giriş Tarihi: 12.06.2026 22:59 Son Güncelleme: 12.06.2026 23:02

Filenin Sultanları'nın VNL Ankara etabı kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta Ankara etabı kadrosu belli oldu.

AA
Filenin Sultanları’nın VNL Ankara etabı kadrosu açıklandı!
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Türkiye Voleybol Federasyonu, Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 2. etap maçları kadrosunu duyurdu.

Ankara'da oynanacak mücadelelerin kadrosunda pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas bulunurken pasörlerde Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin görev yapacak.

Smaçör rotasyonunda Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yer alırken orta oyuncu olarak Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş kadroya dahil edildi.

Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ile Gizem Örge forma giyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU #CANSU ÖZBAY #MELİSSA VARGAS #İLKİN AYDIN #HANDE BALADIN

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Filenin Sultanları'nın VNL Ankara etabı kadrosu açıklandı!
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