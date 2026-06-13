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Giriş Tarihi: 13.06.2026 18:32

İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın!

İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonunun sahibi George Russell oldu.

AA
İspanya Grand Prix’sinde pole pozisyonu George Russell’ın!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı İspanya Grand Prix'sine Mercedes pilotlarından George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde 66 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Russell, bir dakika 14.679'luk derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı pilotun 0.064 saniye gerisindeki Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci, 0.319 saniye farkla Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

İspanya Grand Prix'sine yarın TSİ 16.00'da start verilecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FORMULA 1 #GEORGE RUSSELL

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İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın!
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