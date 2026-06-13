Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde!

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Golbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Brezilya'yı penaltı atışları sonucu yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, çeyrek finalde Brezilya ile mücadele etti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 4-4 biten karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı.

A Milli Takım, yarı finalde yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Öte yandan, çeyrek final maçında Çin'e 6-2 yenilen Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, sıralama maçları oynayacak. Milliler, ilk karşılaşmada yarın TSİ 10.00'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör