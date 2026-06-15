Filenin Efeleri, VNL’in ilk etabını 11. sırada bitirdi!

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı.
İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı.
A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.
Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.
VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|P
|1
|Brezilya
|4
|4
|0
|11
|2
|Japonya
|4
|4
|0
|11
|3
|ABD
|4
|3
|1
|9
|4
|İtalya
|4
|3
|1
|9
|5
|Sırbistan
|4
|3
|1
|9
|6
|Slovenya
|4
|3
|1
|6
|7
|Polonya
|4
|2
|2
|7
|8
|Ukrayna
|4
|2
|2
|7
|9
|Bulgaristan
|4
|2
|2
|6
|10
|Belçika
|4
|2
|2
|5
|11
|TÜRKİYE
|4
|2
|2
|5
|12
|Almanya
|4
|2
|2
|5
|13
|Kanada
|4
|1
|3
|6
|14
|Çin
|4
|1
|3
|4
|15
|İran
|4
|1
|3
|4
|16
|Fransa
|4
|1
|3
|2
|17
|Arjantin
|4
|0
|4
|1
|18
|Küba
|4
|0
|4
|1