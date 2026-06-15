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Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:36

Filenin Efeleri, VNL'in ilk etabını 11. sırada bitirdi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

AA
Filenin Efeleri, VNL’in ilk etabını 11. sırada bitirdi!
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Kanada'nın başkenti Ottawa'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, ABD, Fransa, İtalya ve Kanada ile karşılaştı.

İlk maçında ABD'ye 3-1'lik skorla mağlup olan milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

Milliler, 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M P
1 Brezilya 4 4 0 11
2 Japonya 4 4 0 11
3 ABD 4 3 1 9
4 İtalya 4 3 1 9
5 Sırbistan 4 3 1 9
6 Slovenya 4 3 1 6
7 Polonya 4 2 2 7
8 Ukrayna 4 2 2 7
9 Bulgaristan 4 2 2 6
10 Belçika 4 2 2 5
11 TÜRKİYE 4 2 2 5
12 Almanya 4 2 2 5
13 Kanada 4 1 3 6
14 Çin 4 1 3 4
15 İran 4 1 3 4
16 Fransa 4 1 3 2
17 Arjantin 4 0 4 1
18 Küba 4 0 4 1

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KANADA #POLONYA #A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI #TÜRKİYE #BELÇİKA

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Filenin Efeleri, VNL'in ilk etabını 11. sırada bitirdi!
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