Filenin Efeleri ilk etabı 11. sırada bitirdi

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A MilliErkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabında 4. ve son maçında Kanada'yı 3-2 yendi ve ilk etabı 11. sırada bitirdi. İlk maçında ABD'ye 3-1 mağlup olan Milliler, son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-0 kazandı. A Milli Takım , organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-0 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise ev sahibi Kanada'yı geçmeyi başardı. Ay-Yıldızlılar, 24-28 Haziran'da Polonya'da 2. etapta Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.