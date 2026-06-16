Filenin Sultanları, Ankara’da parkeye çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da sahne alacak.
2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyetle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile mücadele edecek.
Millilerin ikinci hafta maç programı şu şekilde:
17 Haziran Çarşamba
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran Perşembe
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran Cumartesi
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran Pazar
19.30 Türkiye-Çin
Ay-yıldızlıların VNL 2. hafta kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge