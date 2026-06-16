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Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:42

Filenin Sultanları, Ankara'da parkeye çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2. haftasında Ankara'da parkeye çıkacak.

İHA
Filenin Sultanları, Ankara’da parkeye çıkacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında 17-21 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da sahne alacak.

2026 Milletler Ligi'nin ilk haftasını 2 galibiyetle tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasında Ankara Spor Salonu'nda Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile mücadele edecek.

Millilerin ikinci hafta maç programı şu şekilde:

17 Haziran Çarşamba
19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran Perşembe
19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran Cumartesi
19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran Pazar
19.30 Türkiye-Çin

Ay-yıldızlıların VNL 2. hafta kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

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Filenin Sultanları, Ankara'da parkeye çıkacak
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