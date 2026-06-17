A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’ya set vermedi!

FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci etap ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Belçika karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika engelini 3-0'lık skorla geçti.
Filenin Sultanları'na galibiyeti getiren setler 25-14, 25-13 ve 25-23 şeklinde sonuçlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci etap ikinci maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 17 sayılık performans sergileyen Melissa Vargas maçın en skorer oyuncusu oldu.
Türkiye, karşılaşmanın başında üst üste bulduğu sayılar ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla 8-4 üstünlük sağladı. Belçika'nın hücumlarına blok sayılarıyla karşılık veren ay-yıldızlı ekip, rakibine skor 12-4'te mola aldırdı. Orta oyuncu Sinead Jack Kısal ile bloklarda başarılı olan ve farkı açan milli takım, ilk seti 25-14 önde tamamladı.
Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette oyuna yeniden ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, 10-6 öne geçti. Belçika'nın hücumdaki hatalarının ardından etkili servislerle skoru değiştiren Türkiye, 7 sayı fark yakaladı:16-9. Elif Şahin'in pasör pozisyonunda ve bloklarda etkili oynadığı set, milli takımın 25-13 üstünlüğüyle sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, üçüncü sete Vargas ve Kısal'ın etkili oyunuyla başladı. Blokta ve hücum aksiyonlarında üstün oyun sergileyen milliler, 10-7 öne geçti. Serviste ve savunmada hata yapmaya başlayan Türkiye karşısında Belçika, 13-13'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ile yeniden üstünlük kuran milli takım, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
VNL'in Ankara etabına Belçika karşısında kazanarak başlayan milli takım, organizasyondaki 3. galibiyetini alırken Belçika, 3. yenilgisini yaşadı.
Belçika'ya en son 2019'da kaybeden ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı üst üste 6. galibiyetini alarak seriyi sürdürdü.