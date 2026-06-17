A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’ya set vermedi!

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü sete Vargas ve Kısal'ın etkili oyunuyla başladı. Blokta ve hücum aksiyonlarında üstün oyun sergileyen milliler, 10-7 öne geçti. Serviste ve savunmada hata yapmaya başlayan Türkiye karşısında Belçika, 13-13'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ile yeniden üstünlük kuran milli takım, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

VNL'in Ankara etabına Belçika karşısında kazanarak başlayan milli takım, organizasyondaki 3. galibiyetini alırken Belçika, 3. yenilgisini yaşadı.

Belçika'ya en son 2019'da kaybeden ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı üst üste 6. galibiyetini alarak seriyi sürdürdü.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör