Brezilya, Fransa’ya set vermedi!

Brezilya, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Fransa ile kozlarını paylaştı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı kazanan taraf 3-0'lık skorla Brezilya oldu.

Brezilya'ya galibiyeti getiren setler 25-22, 25-19 ve 25-15 şeklinde sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Brezilya galibiyet sayısını 5'e yükseltti. Fransa ise 4'üncü kez mağlup oldu.

MAÇIN KARNESİ

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Nicolas Casado (Arjantin)

Fransa: Fanguedou, Danard-Selosse, Cazaute, Sylves, Ndiaye, Ratahiry (Gelin, Schalk, Stojiljkovic, Depie, Jaegy, Rotar, Elouga)

Brezilya: Bergmann, Diana, Tainara, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Rosamaria)

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