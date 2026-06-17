Saliha Şahin: Evimizde oynamanın avantajını yaşadık!

Tecrübeli orta oyuncu Sinead Jack Kısal, oyundan memnun olduklarını dile getirerek "Maçta oyunda inişli çıkışlı anlarımız oldu ancak iletişimi kurmayı başardık ve sonunda kazanmak için mücadele ettik. Ayrıca Ankara seyircisi de bizlere inanılmaz enerji veriyor, bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Fransa maçının kolay olmayacağını ifade eden Sinead, "Hiçbir takımı hafife almıyoruz, bence sadece en iyi voleybolumuzu oynamamız gerekiyor." diye sözlerine ekledi.