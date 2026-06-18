Aras Kargo’da Defne Başyolcu ve Ana Karina Olaya ile sözleşme uzatıldı!

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Defne Başyolcu ile Kolombiyalı Ana Karina Olaya'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Defne'yle hikayemiz devam ediyor. A Milli Takımda da görev alan milli sporcumuz, gururumuz Defne Başyolcu ile yeni sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber nice başarılara Defne." ifadeleri kullanıldı.

Kolombiya milli takımı forması giyen Ana Karina Olaya'nın sözleşmesinin de uzatıldığı belirtilerek "Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonumuzdan bu yana beraber mücadele ettiğimiz başarılı smaçörümüz Ana Karina Olaya ile yeni sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber nice başarılara Olaya." denildi.

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