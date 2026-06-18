Filenin Sultanları Belçika’yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasına müthiş başladı. Filenin Sultanları, Belçika'yı 3-0 mağlup etti. 25-14, 25-13 ve 25-23'lük setlerle rakibini deviren Ay-Yıldızlı ekibimiz, organizasyondaki 5. müsabakasında 3. galibiyetini almış oldu.
Belçika'ya en son 2019'da kaybeden Sultanlar, rakibine karşı üst üste 6. zaferini elde ederek seriyi sürdürdü. Türkiye, Ankara etabındaki ikinci müsabakasında bugün saat 19.30'da Fransa ile kozlarını paylaşacak. Fransa'nın 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunuyor.